На Наоми Кэмпбелл подал в суд ее бывший бойфренд – российский миллиардер

На знаменитую британскую супермодель Наоми Кэмпбелл подал в суд ее бывший бойфренд — российский миллиардер Владислав Доронин, совладелец Capital Group. Пара рассталась более семи лет назад. Как сообщает издание TMZ, 57-летний бизнесмен утверждает, что 50-летняя Наоми до сих пор не вернула ему деньги, которые взяла у него взаймы. Сумма долга не разглашается. Кроме того, мисс Кэмпбелл удерживает у себя некое личное имущество Доронина на сумму около трех миллионов долларов.

С Дорониным Кэмпбелл познакомилась в 2008 году на Каннском кинофестивале. Предприниматель модели делал дорогие подарки — к примеру, дом на острове Клеопатры в Турции, построенный в форме древнего египетского символа — глаза бога Гора. В прессе появлялись сообщения о готовящейся свадьбе. Торжество планировалось на август 2009 года. Но у Доронина возникли сложности с разводом. На тот момент он был женат на Екатерине Дорониной. Свадьбу с Наоми неоднократно приходилось переносить на другие даты.

В итоге до новой женитьбы дело не дошло. Влюбленные расстались, о чем было официально подтверждено в 2013 году.

С 2014 года Доронин состоит в отношениях с 26-летней моделью Кристиной Романовой, вместе с которой воспитывает двух дочерей — Жасмин и Александру.

Состояние бизнесмена в разное время и разные западные источники оценивали в сумму от одного до шести миллиардов долларов. В рейтинге российских миллиардеров 2011 года по версии журнала «Финанс» его состояние оценили в 220 миллионов долларов (6,7 миллиарда рублей).

Фото Dailymail/Keystone/Zuma/Rex/Shutterstock.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Никогда не думала, что откажусь от мяса, но быть вегетарианкой мне нравится, — Наоми Кэмпбелл.

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