В понедельник, 7 сентября, голливудская студия Warner Bros. подвела итоги первого уик-энда проката фильма «Тенет» (известен также как «Довод»), снятого известным режиссером Кристофером Ноланом. Картина, бюджет которой составил не менее 200 миллионов долларов, сумела собрать за три дня 146,2 миллиона долларов! Это лучший результат с марта, когда в разных странах мира стали вводить жесткие ограничения в связи с пандемией COVID-19. В большинстве стран, включая Украину, были закрыты кинотеатры.

Эксперты считают, что успех «Тенета» может означать переломный момент для Голливуда. Конечно, в докоронавирусных условиях этот фантастический шпионский триллер собрал бы значительно больше. И это ставит перед крупными кинокомпаниями серьезный вопрос — выпускать в прокат свои блокбастеры нынешней осенью, или переносить их премьеры на следующий год, уповая на появление эффективной вакцины против коронавируса и работу кинотеатров в полную мощность.

Есть еще и третий вариант. Его выбрала студия Walt Disney, которая запустила фильм «Мулан» в прокат только в тех странах, где кинотеатры работают уже хотя бы пару месяцев. А в США эта картина доступна для подписчиков стримингового сервиса Disney+, месячная подписка на который стоит 30 долларов.

В сентябре ожидается выход в прокат фантастического боевика «Чудо-женщина 1984» с Галь Гадот в главной роли и 25-й части бондианы «007: Не время умирать» с Дэниелом Крэйгом. Снявшие эти картины киностудии очень внимательно следят за прокатной судьбой «Тенета». У них еще есть время отложить премьеры фильмов, на которые возлагаются большие надежды в плане дохода.

Если разбирать успех фильма Нолана детально, то он очень хорошо был принят в Китае, собрав там за три дня проката 30 миллионов долларов. В европейских странах совокупные сборы составили почти 100 миллионов долларов. В США «Тенет» принес своим создателям пока 20 миллионов долларов. Это лучший результат с середины марта, но худший старт среди всех предыдущих картин Нолана, за исключением, пожалуй, «Престижа».

Кстати, «Тенет» внес существенные изменения в отношения между киностудиями и прокатчиками в США. До пандемии кассовые сборы обычно делили 50 на 50. Как сообщает газета The New York Times, владельцы кинотеатров умоляли руководство Warner Bros. не переносить больше выход фильма Нолана в прокат, в надежде что «Тенет» поможет вернуть зрителей. Тогда киностудия предложила пересмотреть условия и запросила для себя 65% от суммы кассовых сборов. И прокатчики согласились.

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