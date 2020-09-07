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Меган Маркл и принц Гарри пожертвовали интересами ветеранов-инвалидов ради своего бизнеса

12:28 7 сентября 2020
Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри, заключившие сделку со стриминговым сервисом Netflix, которая может принести им до 240 миллионов долларов, пожертвовали интересами ветеранов-инвалидов ради своего бизнеса. Внук британской королевы и его жена подверглись острой критике в СМИ и в соцсетях после отмены благотворительного мероприятия по сбору средств в пользу фонда «Игры непокоренных» (Invictus Games) — международного соревнования среди бывших и действующих военных с ограниченными способностями. Игры были учреждены Гарри в 2014 году. И этот проект был любимым детищем принца.

Как сообщает авторитетное британское издание Sunday Times, запланированный в Калифорнии на июнь будущего года концерт, на котором должны были выступать Бейонсе, Эд Ширан и другие известные исполнители, а Меган и Гарри собирались произнести речи, должен был транслироваться на стриминг-платформе Amazon, которая является основным конкурентом Netflix. В результате Гарри и Меган сочли невозможным проведение мероприятия из-за «конфликта интересов». О чем и уведомили через своих юристов администрацию фонда.

Ожидалось, что благодаря благотворительному концерту удастся собрать не менее 1,5 миллиона долларов. Как сообщает издание, организаторы Invictus Games страшно расстроены. Хотя официально представитель «Игр непокоренных» заверил, что событие отменено исключительно из-за мер предосторожности на фоне пандемии коронавируса. Ранее из-за пандемии «Игры непокоренных», которые должны были состояться в апреле в Гааге, перенесли на будущий год.

Между тем сообщается, что королева Елизавета ничего не знала о планах Гарри и Меган подписать контракт с Netflix. И что она узнала об этом только задним числом — от своих помощников. Ее Величество с неодобрением относится к попыткам членов ее семьи организовывать бизнес-проекты вне пределов института монархии. Так, ранее ее младший сын принц Эдвард в 1993 году он основал фирму «Ardent Productions». В итоге, на фоне нестабильных деловых показателей принц в 2002 году покинул пост управляющего директора этой компании, сосредоточившись на своих обязанностях члена королевской семьи.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что мать Меган Маркл будет жить вместе с дочерью и зятем.

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