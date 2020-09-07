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Шоу-бизнес

Тейлор Свифт повторила рекорды Уитни Хьюстон и The Beatles (фото)

13:47 7 сентября 2020
Тейлор Свифт

30-летняя американка Тейлор Свифт, которая на сегодняшний день считается самой высокооплачиваемой певицей в мире, повторила рекорды своей прославленной коллеги Уитни Хьюстон, а также культовой группы The Beatles. Альбом Свифт Folklore уже шестую неделю подряд занимает первое место в чарте Billboard 200 — списке наиболее популярных музыкальных альбомов в США, издаваемом еженедельным журналом Billboard и определяемом по данным продаж за неделю.

Таким образом в общей сложности альбомы Тейлор Свифт удерживались на первых местах чарта 46 недель. До сих пор за всю историю шоу-бизнеса из всех певиц только Хьюстон, которая умерла в 2012 году в возрасте 48 лет, могла похвастаться таким же достижением. На втором месте после Тейлор и Хьюстон с большим отрывом находится британская звезда Адель с показателем в 34 недели.

Уитни Хьюстон. Фото Ken McKay

Из всех музыкантов мира абсолютный рекорд принадлежит группе The Beatles — 132 недели за всю их карьеру. При этом, согласно данным Billboard, только у The Beatles и Тейлор Свифт по меньшей мере по пять альбомов, в течение шести недель лидировавших в чарте.

The Beatles

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