Юмористы «Дизель Шоу» в честь своего пятилетнего юбилея отыграли пять концертов подряд в столичном Дворце «Украина». Согласно правилам карантина, билеты в зал продавались через ряд, а зрителей пускали исключительно в масках. Но во время концерта многие их просто сняли.

Поздравить «дизелей» с праздником пришли звезды шоу-бизнеса Верка Сердючка, Олег Винник, Оля Полякова, TAYANNA, группы СКАЙ, ТІК, представители Украины на «Евровидении» Gо_A и другие артисты.



*Полякова и Винник появились на сцене в огромной подарочной коробке

Телеведущий Григорий Решетник пришел вместе с беременной женой Кристиной и сыновьями. Старший сын телеведущего, первоклассник Ваня, впервые вышел на большую сцену.

«Перед таким количеством зрителей он выступал впервые, но не растерялся. Ему очень понравилось», — прокомментировал Решетник.

Впервые за пять лет в гости к «дизелям» пожаловала Верка Сердючка. Зрители даже не подозревали, что одну из песен юмористов неожиданно прервет «Театр Данилко» во главе с самой Веркой! В первые секунды после появления звезды на сцене, в зале была шоковая тишина, которую артистка прервала шуткой.

«А что вы такие грустные, будто на сцену вышел «95 Квартал?», — сказала Сердючка и исполнила попурри из своих хитов, а также новую песню «Италия».

Артисты «Дизель Шоу» признались, что за время карантина соскучились по зрителям, живым концертам и с нетерпением ждут продолжения гастрольного тура. Во время вынужденной паузы они время зря не теряли, подготовили новую программу, в которой не обошлось без острых тем — карантина, выборов, ситуации в медицине и образовании.

«Мы не можем обойти тему карантина, местных выборов и того, что на них идут наши коллеги. С одной стороны, жаль, что ряды артистов редеют. А с другой стороны, тем для шуток становится все больше. Да, получилось остро. Но мы же социальное шоу и быстро реагируем на все изменения в обществе. Шутим о том, что происходит с полицией, медиками, образованием и выборами», — прокомментировал за кулисами художественный руководитель «Дизель Студио» и актер Егор Крутоголов.

Карантину и ограничениям юмористы посвятили несколько номеров.

Так в этом концерте Маруся Грицук, которая чаще всего играет идеальную женщину, впервые появилась перед публикой в образе глупой жены миллионера. Актриса вышла на сцену с огромными накладными губами, большой силиконовой грудью и в белом парике. Зрители даже не сразу узнали её.

Финалом юбилейного концерта стал трогательный номер дизелей — лирическая песня «Пролетая над нами», посвященная памяти погибшей в автокатастрофе Марины Поплавской. Артисты обратились к Королеве юмора со словами любви и благодарности. Зрители аплодировали стоя и не сдерживали слез.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Виктория Булитко рассказала о карантинных буднях, съемках в новых проектах и личной жизни.

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