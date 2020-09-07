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Шоу-бизнес

"Это убивало меня физически": популярная телеведущая призналась, почему ушла с "1+1"

16:06 7 сентября 2020
Юлия Бориско

Журналист и ведущая ночных выпусков ТСН Юлия Бориско больше не работает на канале «1+1». Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. Официально Юля покинула «плюсы» по согласованию сторон. Это уже второе увольнение Бориско за 19 лет работы на канале. Впервые она написала заявление в 2004 году за несколько дней до Оранжевой революции. Тогда она назвала причиной своего шага цензуру и «темники» Медведчука.

«Канал требовал больше, чем я могла ему дать. И мы с ним уже несколько раз подходили к этой черте. Кроме того, последние годы меня мучали вопросы: что доброго я делаю в этом мире, выполняю ли свое назначение. Ответ был психосоматическим. Я перестала светиться, скатилась в длительную бессонницу — и это уже физически убивало меня, требовало перемен», — написала Бориско.

На «1+1» она начала работать с 2001 года, как журналист, с 2008 — была ведущей ночных выпусков ТСН. Пока Юлия отправилась в свободное плавание.

На канале подтвердили увольнение Бориско, поблагодарили за работу и пожелали ей творческих успехов.

Напомним, Юлия Бориско высказала свою точку зрения после скандального выпуска «Право на владу» 11 апреля 2019 года, когда Петр Порошенко неожиданно пришел на «1+1» и пригласил тогда еще кандидата в президенты Владимира Зеленского на дебаты. Ведущая сказала, что вернула уважение к сильной стороне президента Украины, особенно на контрасте с его телефонным собеседником.

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