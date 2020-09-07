Тейлор Хилл в ультра-мини и «актер» Кейт Бланшетт: чем удивил Венецианский кинофестиваль (фото)

В Италии со 2 сентября по 12 сентября проходит 77-й Венецианский международный кинофестиваль. Организаторам старейшего кинофорума в мире удалось убедить многих знаменитостей в том, что даже в условиях пандемии COVID-19 они смогут чувствовать себя в Венеции безопасно. И красная дорожка в эти дни на острове Лидо выглядит вполне традиционно. Вот только кинозвезды и прочие гости фестиваля соблюдают вынужденную дистанцию и появляются сначала в защитных масках, которые потом на короткое время снимают, чтобы позировать фотографам…

Председателем жюри основного конкурса, в который вошли 18 фильмов, является известная австралийская актриса Кейт Бланшетт. 51-летняя кинозвезда на церемонии открытия появилась в темно-синем платье бренда Esteban Cortazar, которое она уже надевала летом 2015 года для красной дорожки Лондонского кинофестиваля. СМИ и соцсети тут же принялись критиковать Кейт. Она ответила тем, что стала надевать в последующие дни брючные костюмы, что тоже считается моветоном. Но и этого обладательнице двух «Оскаров» показалось недостаточно. Бланшетт неожиданно попросила называть ее впредь… актером! «Я принадлежу к тому поколению, где слово „актриса“ всегда использовалось в уничижительном значении. Поэтому я претендую на другой статус. Мне нравится итальянское слово „маэстро“, к которому нельзя подобрать феминитив. Но меня вполне устроит и „актер“. Я полностью поддерживаю решение организаторов Берлинского кинофестиваля об отказе от гендерного разделения актерских наград. Теперь они будут вручать премии за лучшую главную роль и лучшую роль второго плана», — сказала Кейт.

Кейт Бланшетт

Тильда Суинтон получила в этом году почетную награду Венецианского кинофестиваля — «Золотой лев» за личный вклад в развитие кинематографа. 59-летняя британская актриса посетила также премьеру 30-минутного фильма «Человеческий голос» культового режиссера Педро Альмодовара. Тильда была в эффектном белом наряде от Chanel. В руке она держала необычный аксессуар — золотую маску в венецианском стиле, созданную британским художником, дизайнером и ювелиром Джеймсом Т. Мерри.

Тильда Суинтон

В этом году на фестивале в Венеции побывали дети легендарных европейских актеров. В частности, сын Алена Делона и его второй жены Натали. 30 сентября ему исполняется 56 лет. Энтони пошел по стопам родителей, но снимается преимущественно в телесериалах. В Венеции он появился в компании с итальянской актрисой Свевой Альвити. У актера такая же репутация сердцееда, как и у его знаменитого отца. В молодости Энтони встречался с принцессой Монако Стефани. У него есть дочь Элисон, которую родила бывшая танцовщица парижского кабаре Crazy Horse Мари-Элен. Шесть лет актер был женат на Софи Клерико. В этом браке у него родились две дочери — Лу и Лив. С женой Энтони развелся в 2012 году.

Энтони Делон со спутницей

Появилась на красной дорожке и внучка Жан-Поля Бельмондо Аннабель. 32-летняя красавица является дочерью дочери знаменитого актера Флоранс от его брака с Элоди Константен. Аннабель выбрала для себя карьеру модели.

внучка Жан-Поля Бельмондо Аннабель

Американская топ-модель Тейлор Хилл стала гостьей Венецианского кинофестиваля. В один из дней она сразила наповал всех, выбрав для выхода короткое бархатное платье от Etro. Наряд демонстрировал стройные ножки звезды Victoria’s Secret во всей красе. 24-летняя американка прибыла в Венецию вместе с новым бойфрендом. Это финансовый аналитик Дэниел Фрайер. Тейлор встречается с ним с марта.

Тейлор Хилл

Посетила Венецию в дни фестиваля и подруга португальского футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес. 26-летняя модель выбрала для эффектного появления на красной дорожке розовое платье от Ermmano Scervino, сандалии марки Casadei и комплект драгоценностей от Pasquale Bruni.

Джорджина Родригес

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду, отдыхавший вместе с Джорджиной Родригес на своей новой яхте стоимостью 6 млн евро, опубликовал в видео, на котором погружается на морское дно на глубину 14 метров.

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Фото Getty Images



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