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В Москве умер Сергей Колтаков, звезда фильма "Зеркало для героя"

17:39 7 сентября 2020
Сергей Колтаков

В понедельник, 7 сентября, в Москве скончался известный актер Сергей Колтаков, Ему было 64 года. О смерти артиста сообщил режиссер Григорий Константинопольский. Колтаков стал известен в советское время благодаря фильмам «Зеркало для героя», «Валентина», «Искусство жить в Одессе».

Сергей Колтаков родился 10 декабря 1955 года в Барнауле. Окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства им. Луначарского. Затем окончил актерский факультет ГИТИС.

В кино дебютировал в 1981 году с ролью Павла в фильме Глеба Панфилова «Валентина». Спустя два года сыграл уголовника в фильме Инны Туманян «Соучастники». Звездный час для Колтакова пробил после выход картины Владимира Хотиненко «Зеркало для героя», которая стала культовой.

Сергей Колтаков в картине "Зеркало для героя"

Другими заметными работами актера стали роль Бени Крика в трагикомедии Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Искусство жить в Одессе» и роль Семина в психологическом триллере Вадима Абдрашитова «Армавир».

Сергей Колтаков в роли Бени Крика

«Узнал о смерти Колтакова сегодня. Это всегда очень тяжело — был человек, и больше его нет. Сергей Михайлович снимался у меня в двух фильмах — „Пьяная фирма“, и сейчас вот только мы с ним закончили работать. 18 августа он у меня снялся — последний день был съемочный в „Мертвых душах“. Великий артист, большой, потрясающий поэт. Он уже во время съемок был тяжело болен, и об этом знали все. Но держался молодцом, был веселым», — рассказал Константинопольский.

«Он был человек бесстрашный, свободный. Ярко жил», — сказал режиссер.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти популярного российского актера Бориса Клюева. Звезда сериала «Воронины» скончался 1 сентября после продолжительной болезни в возрасте 76 лет.

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