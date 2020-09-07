В турецком отеле на аварийный ремонт закрыли бассейн, в который прыгнул 250-килограммовый сын Никаса Сафронова (фото)

Сын известного российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, который ранее упал с лестницы в Таиланде, получил серьезную травму во время отдыха в отеле турецкого города Белек. Как рассказал 29-летний музыкант изданию «Московский комсомолец», он сиганул в детский бассейн, перепутав его со взрослым и не заметив, что там очень мелко.

Лука изо всех сил разбежался, прыгнул и прямо коленями воткнулся в дно бассейна, которое при этом дало трещину. В итоге бассейн закрыли на ремонт.

Сафронов-Затравкин рассказал, что что сейчас он весит около 240−250 килограммов. Точную цифру не знает, так как турецкие весы не рассчитаны на такой вес.

«Теперь буду прыгать в бассейн только после того, как проверю дно… Кожа заживает на море быстро, надеюсь, что еще два, три дня и будет полегче. Оба колена сейчас болят внутри, снаружи „мясо“, щипет. Но я мужчина, никогда не жалуюсь», — заявил пианист. Добавив, что, как выяснилось, для него и плавание в бассейне — это травмоопасный вид спорта.

Фото Instagram

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сын Сафронова показал пародию на популярные пляжные фото.

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