По примеру Падалко: еще одна популярная телеведущая заявила, что излечилась от коронавируса

Известная телеведущая Ольга Фреймут, вынужденная ранее из-за коронавируса общаться с дочерью Златой через закрытое окно автомобиля, смогла наконец-то избавиться от страшного заболевания.

И решила по примеру другой звезды телеэкранов, Марички Падалко, рассказать об этом поклонникам, проинформировав их о симптомах COVID-19 и об опасности, которую представляет собой «корона».

Об этом Оля Фреймут написала в своем аккаунте в Instagram.

«Друзья! Я поборола COVID … даже не верится. Благодарна всем за поддержку. Родным — за любовь и заботу. Результаты ПЦР тестирования (с вирусом и без) — у меня в сториз», — указала телеведущая.

При этом Фреймут отметила, что коварное заболевание имеет очень много обличий, и описала по просьбе поклонников его симптомы.

По ее словам, все началось с сильной головной боли, которую не могли потушить даже сильные таблетки. В одну из ночей Ольга не смогла уснуть ни на минуту, так как к мигрени добавились боли в плечах.

«Казалось, лежу под колесами грузовика. Думала — через тренировки. Впоследствии к этим болей начало выкручивать и печь ребра. Поднялась температура. Я сразу же записалась на тест. На следующий день получила положительный результат», — рассказала телеведущая.

Тогда же полностью исчезли запахи. Ольга не могла есть несколько дней, только пила много воды и принимала витамин С. Тогда же она поняла, что заболевание полностью истощает душу, погружает в апатию — у мамы троих детей даже начали появляться «мутные и темные» мысли.

«Самое страшное в коронавируса — его коварный индивидуальный подход. К кому он мягкий, кому-то — роковой. Мне повезло, но я прошу вас не примерить мою историю на себя; не обманывать себя — и если есть сомнения, обращаться к врачу», — предупредила телеведущая своих поклонников.

В ответ фанаты Оли поспешили поздравить ее с выздоровлением, а также пожелали быстрейшего возвращения в проект «Танці з зірками» и победы в нем.

«Пусть Богородица хранит вас и родных! Слава Богу, что болезнь отступила», «С возвращением, наша непревзойденная! Желаю Вам искреннего здоровья!», «Олечка! Вы — непревзойденная! Люблю вас и болею за вас!», С Божьей помощью вперед к победе не только над Covid19, но и над поставленными целями и задачами на проекте!", — пишут небезразличные к судьбе телезвезды поклонники.

Также подписчики Оли делятся своими симптомами заболевания, дают советы, как лечить болезнь, к каким врачам обращаться и как правильно изолироваться от родных и близких, чтобы не допустить распространения болезни.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что помимо Ольги Фреймут в страшные объятия коронавируса попали лидер группы «Друга ріка» Валерий Харчишин, артисты Сергей и Снежана Бабкины, участницы «Танців» Дарья Петрожицкая и Санта Димопулос (у последней выявлены антитела к коронавирусу). Также опасное заболевание смогло зацепить звезду «95 квартала» и «Женского квартала» Елену Кравец и молодого исполнителя Никиту Ломакина. К счастью, все они перенесли «корону» в сравнительно легкой форме.

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