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Шоу-бизнес

Племянница Михаила Ефремова восхитила сеть смелым фото

8:12 8 сентября 2020
Ольга Ефремова. Источник фото: instagram.com/efra_life/

Племянница актера Михаила Ефремова актриса Ольга Ефремова (фамилия при рождении — Нестерова) восхитила подписчиков своей страницы в Инстаграме смелой фотографией.

Снимок сделан фотографом Александрой Скотч.

«Крутое фото! Звездное», — пишут, в частности, в комментариях к посту.

Источник фото: instagram.com/efra_life/

Стоит отметить, что Ольга Ефремова очень активно ведет свою страницу в Инстаграме — там у нее уже около 8 тыс. публикаций.

Вечером 7 сентября она опубликовала видеообращение в защиту своего дяди Михаила Ефремова, которому инкриминируют убийство человека в ДТП.

Судя по этому заявлению, Ольга Ефремова сомневается в виновности своего дяди.

Ольге Ефремовой сейчас 33 года.

Время от времени она снимается в фильмах и сериалах: в ее фильмографии уже около 30 работ.

Режиссер Вероника Пономарева в 2018 году на своем ютуб-канале опубликовала актерскую визитку Ефремовой:

Правда, пока там только один отзыв и тот нелестный: «Не убедительно. Но как же старается».

Как сообщали «ФАКТЫ», дядя Ольги Ефремовой Михаил Ефремов признал свою вину в ДТП.

8 сентября ожидается приговор.

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