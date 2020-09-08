Дэвид и Виктория Бекхэм тайно переболели коронавирусом (фото)

В то время, как коронавирус выявили у многих звезд украинского шоу-бизнеса, стало известно, что COVID-19 тайно переболели британские знаменитости — Дэвид и Виктория Бекхэм. Об этом сообщает английская газета The Sun со ссылкой на друзей пары. Супруги заразились COVID-19 на вечеринке в Лос-Анджелесе еще в марте. Дэвид, бывший футболист, учредил в США футбольный клуб — Inter Miami. И теперь регулярно летает за океан по делам. А семья часто составляет ему компанию.

По возвращении в Британию Бекхэмы пышно отпраздновали 21-летие своего старшего сына — Бруклина, пригласив множество гостей. А затем снова совершили краткую поездку в США, побывав на этот раз в Майами. После этого у них проявились симптомы заболевания. Сначала, как пишет издание, плохо себя почувствовал Дэвид. А потом с высокой температурой слегла Виктория, у которой также болело горло. Они лечились в своем загородном поместье в Котсуолде (графство Глостершир).

Примерно в то же время заболели несколько их родственников, сотрудников дизайнерской компании миссис Бекхэм, а также ряд членов персональной команды Бекхэмов — в том числе шоферы, телохранители и ассистенты. У некоторых из них болезнь протекала очень тяжело.

Виктория запаниковала и посадила всю свою семью на строгий карантин, продлившийся более двух недель. Миссис Бекхэм подозревает, что она и члены ее семьи могли стать разносчиками инфекции. По информации The Sun, тесты подтвердили, что у Бекхэмов был коронавирус. Официально супруги пока не подтверждают эту информацию.

Бекхэмы с детьми

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