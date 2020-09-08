«С мальчиками было хуже»: многодетная мама Alyosha рассказала о новорожденной дочери

Популярная певица Alyosha, которая 15 августа родила дочку, рассказала, как справляется с тремя детьми, как мальчишки отреагировали на появление сестрички и кто ей помогает ухаживать за маленькой Марией. Подробностями декретной жизни Alyosha поделилась в интервью «Ранку з Україною».

Alyosha говорит, что мечтала о дочке. С появлением малышки стала более спокойной, хотя устает и недосыпает, поскольку Мария требует внимания.



«Мы недосыпаем. Но она немного спокойнее по сравнению с ребятами, так что могу сказать — немного недосыпаем. С мальчиками было хуже», — рассказала Alyosha в эфире телеканала «Украина».

По словам певицы Роман и Марк также с нетерпением ждали появления сестрички и всячески демонстрируют свою заботу. Особенно, старший.

«Ромка — старший, он вообще рад, говорит: „Мама, когда ты будешь памперсы менять, пожалуйста, позови меня, а когда будешь пеленать — научи, покажи, я тоже буду это делать“. То есть, он очень заботится о ней. А Марко приходит в комнату, чтобы на кресле-качалке покачаться, посмотреть и уйти», — поделилась многодетная мама.

Муж Alyosha — лидер группы «АНТИТІЛА» Тарас Тополя пока осторожничает в общении дочкой. Певица говорит, что малышку может успокоить только она сама. Она требует только маму, хотя мальчики в младенчестве вели себя немного иначе.

«Мария все чувствует, а пока ей нужна именно мама. Еще бабушка может немного разобраться, а Тарас пока не может ее так успокоить, насколько это мне нужно. Но я спокойно жду, даже когда она кричит или плачет, я спокойно пью чай, типа: «Сейчас допью и пойду», — поделилась певица Alyosha.

В декрете певица не сидит без работы, недавно она презентовала новую песню «Птаха», которая стала саундтреком к сериалу «Сага».

Напомним, недавно стала мамой во второй раз звезда сериала «Однажды под Полтавой» Анна Саливанчук. С новорожденным сыном Никитой она уже дома. Еще Анна мечтает о дочке.

102

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter