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Шоу-бизнес

Победившая коронавирус Ольга Фреймут вернулась к тренировкам в "Танцях з зірками"

11:16 8 сентября 2020
Оля Фреймут

Телеведущая Оля Фреймут, поборовшая коронавирус, после болезни вернулась к полноценным тренировкам в зале. Вместе с парнером Ильей Падзиной они впервые за три недели болезни и карантина вышли на паркет «Танців з зірками». Об этом Оля рассказала на своей странице в Instagram, показав видео из зала. Оля намерена бороться за победу в шоу.

Ранее Фреймут с партнером занимались у нее дома, в саду, на парковке, в лесу, а в эфир выходили по видеосвязи. Судьи отметили настойчивость Оли, но пока не порадовали высокими оценками.

Коллега Оли по шоу, актриса Дарья Петрожицкая также борется с коронавирусом. Пока она не порадовала поклонников тем, что полностью здорова. Выйдет ли актриса на паркет в третьем эфире, остается под вопросом.

Все подробности второго эфира, кто покинул проект «Танці з зірками», читайте здесь.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, кто из украинских звезд шоу-бизнеса подхватил «корону».

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