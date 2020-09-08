Опасный трюк: Том Круз прыгнул со скалы на мотоцикле (видео)

Голливудский актер Том Круз, известный тем, что часто работает без дублеров, самостоятельно исполнил новый опасный трюк на съемках седьмой части фильма «Миссия невыполнима», которые сейчас проходят в Норвегии.

Разогнавшись по трамплину на мотоцикле, Том прыгнул со скалы.

Мотоцикл разбился вдребезги. А 58-летний Круз после свободного полета в воздухе раскрыл парашют и благополучно приземлился.

Как пишет издание Daily Mail, для съемок эффектного трюка понадобилось сделать четыре дубля.

Полет Тома Круза снимали с вертолета и дрона.

Christopher McQuarrie and Tom Cruise are taking Mission: Impossible 7 to another level pic.twitter.com/eZaa5z8s5Y — zach (@ZachMacieI) September 7, 2020

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Том Круз за 670 тысяч долларов арендовал круизные суда для съемочной группы фильма «Миссия невыполнима-7».

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