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Шоу-бизнес

Опасный трюк: Том Круз прыгнул со скалы на мотоцикле (видео)

12:21 8 сентября 2020
Том Круз

Голливудский актер Том Круз, известный тем, что часто работает без дублеров, самостоятельно исполнил новый опасный трюк на съемках седьмой части фильма «Миссия невыполнима», которые сейчас проходят в Норвегии.

Разогнавшись по трамплину на мотоцикле, Том прыгнул со скалы.
Мотоцикл разбился вдребезги. А 58-летний Круз после свободного полета в воздухе раскрыл парашют и благополучно приземлился.

Как пишет издание Daily Mail, для съемок эффектного трюка понадобилось сделать четыре дубля.

Полет Тома Круза снимали с вертолета и дрона.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Том Круз за 670 тысяч долларов арендовал круизные суда для съемочной группы фильма «Миссия невыполнима-7».

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