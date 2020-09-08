Молодая жена Виктора Павлика заявила об отмене свадьбы

Четвертая жена Виктора Павлика, который недавно потерял младшего сына, Екатерина Репяхова заявила об отмене свадьбы. Пара расписалась в столичном загсе 29 мая, а торжественно отметить событие с друзьями и близкими планировали 28 августа, пригласили 80 гостей. Екатерина подобрала роскошный наряд.

Сначала праздник переносили несколько раз, в том числе из-за коронавируса. А теперь решили отменить. Об этом рассказала Екатерина в Instagram. Она пишет, что причины и так всем понятны.

«Могла ли я когда-нибудь представить, что мне придется отменять собственную свадьбу? (Она должна была состояться 18.08.20) — точно нет. Если вы заметили, я никак не комментировала эту тему, потому как все ответы исчерпывающие. Но в любом случае, эта история имеет место быть в нашей жизни», — написала молодая жена Павлика.

По словам Екатерины, она не жалеет, что так случилось. Но еще надеется надеть белый наряд.

Напомним, о романе Виктора Павлика и Екатерины Репяховой стало известно прошлым летом. Оказалось, что влюбленные почти четыре года скрывали отношения.

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