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В Москве срочно госпитализировали в тяжелом состоянии известного актера Юрия Назарова

21:38 8 сентября 2020
Юрий Назаров

Во вторник, 8 сентября, стало известно о срочной госпитализации известного советского актера Юрия Назарова. Народный артист России попал в московскую больницу № 52 с двусторонней пневмонией. Об этом журналистам сообщила дочь 83-летнего артиста Василиса.

Она также разместила пост в соцсетях, в котором резко критикует администрацию больницы и порядки в ней. Василиса утверждает, что отец приболел несколько дней назад. Все это время его состояние оценивалось как средней тяжести. А тут его вдруг забрали в больницу, да так быстро, что он даже не успел сообщить об этом своим детям. После госпитализации телефон у него сразу отобрали. Василиса подчеркивает, что толком не знает ни диагноз, ни как себя чувствует отец. Дозвониться в больницу невозможно.

Юрий Назаров снялся более чем в 200 фильмах и сериалах. Он работал со многим известными советскими режиссерами. Своими лучшими картинами Назаров считает «Андрей Рублев» и «Баллада о Беринге и его друзьях». Зрителям старшего поколения актер запомнился по картине «Горячий снег». Многие знают его по роли в культовой драме «Маленькая Вера».

Назаров никогда не состоял в КПСС, но при этом подчеркивает, что в душе считает себя коммунистом. В 2014 году поддержал аннексию Крыма.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Москве с пневмонией был экстренно госпитализирован известный российский актер Дмитрий Певцов.

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