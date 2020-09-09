Защита Ефремова обжаловала приговор

Защита актера Михаила Ефремова, приговоренного накануне к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, обжаловала приговор.

Об этом в комментарии ТАСС сообщил адвокат актера Эльман Пашаев.

«Я уже подал краткую жалобу на приговор суда», — сказал Пашаев, отметив, что в жалобе просит отменить приговор.

Дополнения к жалобе будут поданы, после того как защита изучит приговор и протокол судебного заседания.

Пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая подтвердила, что краткая апелляционная жалоба от адвокатов Пашаева и Елизаветы Шаргородской поступила в суд.

Как известно, во вторник, 8 сентября, Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП, в результате которого погиб человек, и дал ему восемь лет колонии общего режима за совершенное в пьяном виде смертельное ДТП. От строгого режима такие колонии отличаются большим числом прогулок, свиданий и пересылаемых с «воли» бандеролей, а также количеством средств, которые можно тратить на продукты и сигареты.

С учетом проведенного в СИЗО времени актер проведет в колонии 7 лет и 10,5 месяцев. Также суд взыскал с Ефремова 800 тыс. руб. в пользу старшего сына погибшего и лишил водительских прав на три года.

Напомним, что ДТП с участием актера произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, его водитель Сергей Захаров умер от полученных травм. Первоначально Ефремов публично сознавался в содеянном, однако позднее изменил позицию и отрицал вину. К последним заседаниям суда он признал вину.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 3 сентября прокурор потребовал для Михаила Ефремова наказание в виде 11 лет колонии общего режима. Адвокат Пашаев призвал суд не лишать подзащитного свободы и ограничиться пятью годами условно. Сам же актер предложил его «расстрелять».

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