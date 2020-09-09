Племянница Ефремова добивается свидания с ним

Племянница осужденного на восемь лет колонии общего режима Михаила Ефремова Ольга добивается свидания с ним. Об этом она рассказала эксклюзивно «ФАКТАМ».

По ее словам, сейчас Михаил Олегович находится в СИЗО. Родные пока с ним не виделись после суда.

«Подаём ходатайства на разрешение свидания», — рассказала Ольга Ефремова. На вопрос, куда в дальнейшем переведут актера, племянница ответить не смогла.

«Прямо сейчас я не могу вам ответить, пока не знаю. Сегодня, думаю, мы все поймём», — написала Ольга. Пока, по ее словам, связи с актером нет.

«Я не видела его давно, так как не живу в России. Зимой, в последний раз», — сообщила Ольга.

Она выступала в поддержку Михаила Ефремова, называла суд над ним «бездарным, пошлым спектаклем».

Ольга является дочерью сестры Михаила Ефремова Анастасии. 33-летняя красотка восхитила сеть смелым фото.

Напомним, Михаил Ефремов получил восемь лет тюрьмы за то, что в пьяном виде совершил ДТП, в котором погиб водитель фургона Сергей Захаров. Актер обязан выплатить родным погибшего 800 тысяч рублей (примерно 273 тысячи гривен), также он лишен прав на три года. Защита Ефремова приговор обжаловала.

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