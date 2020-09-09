Кинопремия «Оскар» ввела расовые и гендерные правила для отбора фильмов

Американская киноакадемия обнародовала новые правила отбора фильмов, претендующих на премию «Оскар». Они призваны обеспечить расовое разнообразие и равенство — в том числе гендерное. Начиная с 2024 года ленты, выдвигаемые в номинации «Лучший фильм», должны соответствовать не менее, чем двум из четырех групп обозначенных стандартов. Об этом сообщается на официальном сайте церемонии «Оскар».

Так, один из актеров первого плана или из исполняющих значительную роль второго плана должен относиться к «недостаточно представленной» расовой или этнической группе — быть темнокожим, индейцем, полинезийцем, уроженцем Азии или Латинской Америки, представителем Ближнего Востока и так далее. Или же не менее 30% актерского состава на второстепенных и эпизодических ролях должны быть женщинами, представителями ЛГБТ, расовых (кроме белой) и этнических групп или же людьми с ограниченными возможностями. Сюжет фильма или его тема должен быть посвящен женщинам, этническим группам, ЛГБТ или людям с инвалидностью.

По меньшей мере два человека на ведущих творческих или административных позициях (режиссер, директор, сценарист, продюсер, композитор, стилист, художник по костюмам и так далее) должны принадлежать к тем же категориям — женщины, этническая группа, ЛГБТ, люди с инвалидностью. Как минимум шесть человек на других, менее значительных должностях в съемочной группе (к примеру, ассистенты) должны принадлежать к другим этническим группам.



Или же не менее 30% участников съемочной группы должны быть женщинами, представителями расовых (кроме белой) и этнической групп, ЛГБТ, людей с инвалидностью.

Примерно те же правила касаются маркетологов, специалистов по рекламе, связям с общественностью, дистрибьютеров и других лиц, задействованных в работе над картиной после завершения ее съемок.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что церемония вручения премии «Оскар», которая традиционно проводится в феврале в следующем году состоится 25 апреля.

32

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter