Оля Полякова показала, как выглядит без фотошопа

Популярная певица Оля Полякова, которая после митинга под Кабмином добилась разрешения на проведение концерта на стадионе, удивила поклонников неожиданным фото. На своей странице в Instagram она опубликовала снимок, на котором показала, как бы могла выглядеть, если была бы пышкой. В подписи она заявила, что на самом деле выглядит именно так, а все фото старательно обрабатывает.

«Я должна признаться, я давно фотошоплю свои фото и видео! Я уже 2 года выгляжу так! Фух камень с души», — написала Оля под снимком.

Многие поклонники отреагировали на шуточный снимок и оставляли свои комментарии.

«Фух! Теперь все в курсе», «Ну нарешті», «Оль, ну шо ты рассказываешь… в жизни ты еще толще», «Секси-куколка! Бросай мужа — выходи за меня»,"Ночная жрица", «Значит идем в новое шоу… Зважені та щасливі» — писали в комментариях под фото.

Вот только снимок Оля почему-то удалила.

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