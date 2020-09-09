Жена Алека Болдуина родила пятого ребенка после двух выкидышей подряд

Хилария Болдуин, супруга известного американского актера Алека Болдуин, родила сына. О радостном событии в семье 36-летняя миссис Болдуин сообщила сама на своей страничке в Instagramи разместила первую фотографию малыша.

«Вчера вечером у нас родился ребенок. Он идеален, и счастливее нас никого не может быть. Оставайтесь здесь, чтобы узнать имя», — написала Хилария.

Это уже пятый ребенок в семье. Старшей дочери супругов Кармен семь лет, сыновьям Рафаэлю, Леонардо и Ромео соответственно пять лет, четыре и два года. У Алека также есть 24-летняя дочь Айрленд от его брака с актрисой Ким Бэсинджер.

О своей очередной беременности Хилария сообщила в апреле. Перед этим она откровенно рассказала о двух выкидышах. Первый случился в апреле 2019 года, второй — в ноябре. Но супруги так хотели еще детей, что рискнули попробовать снова.

Алеку Болдуину 62 года. Он по праву считается одним из самых популярных актеров в мире. Сыграл во многих фильмах и сериалах. Является лауреатом престижных премий «Золотой глобус» и «Эмми». Номинировался на премию «Оскар».

Алек и Хилария поженились в июне 2012 года. До этого они встречались в течение года.

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