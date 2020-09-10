Регина Тодоренко показала подросшего сына

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, строящая карьеру успешного видеоблогера в РФ, опубликовала в своем Instagram фото с подросшим сыном Майклом на руках.

На снимке изображена счастливая мамочка, которая вместе с наследником наблюдает за перипетиями участия его папы Влада Топалова в шоу «Ледниковый Период».

В посте Регина описывает напряженный момент соревнований: когда певец сделал поддержку, став на колени, сын распереживался за него, воскликнув: «Папка, коленки бубух, ва-ва».

Такое отношение малыша не может не радовать любящую жену и мать: Регина сознается читателям своей страницы, что ее переполняют невероятные эмоции, когда Майкл сидит в зале и с восхищением наблюдает, как мама с папой работают.

«Мне почему-то, кажется, что он будет нами гордиться, когда вырастет. По крайней мере, мне этого очень хочется», — делится ощущениями экс-участница квартета Real O.

Телеведущая вспоминает фразу «Меня воспитывала полоска света под дверью кабинета отца» и шутливо перефразирует ее в «Майкла воспитывает свет софитов и прожекторов».

«Поживем и увидим, что из этого выйдет», — завершает свой «философский» пост на оптимистической ноте звезда Youtube.

Фолловеры не преминули воспользоваться возможностью для того, чтобы забросать комплиментами молодую маму, а также ее малыша и супруга.

При этом львиная доля похвал досталась ожидаемо Майклу: «Какой сладкий малыш», «Мишуничка», «Прелесть! Какой сладкий пупс, на папу похож!», «Солнышко».

Также поклонники отметили педагогические устремления самой Регины: «Самое главное, что вы посвящаете сына в те вещи, которые важны для семьи. Конечно, будет гордиться», «Вы молодцы, обожаю Вас», «Конечно будет гордиться», «Удачи вашему папке, пусть откатает круто-прикруто».

Конечно, нашлись и любители «справедливости», отметившие, что не всегда у талантливых родителей вырастают наделенные способностями детки.

«Регина, очень люблю вас и как ведущую и как маму и как певицу! Но, „гордиться“ (в данном контексте) и „увидим“ (исключение)?», — написала одна из них. При этом реплика строгой дамы ожидаемо утонула во всеобщем океане «ми-ми-ми» от фанатов Регины, Влада и маленького Майкла.

Напомним, что Регина Тодоренко родила сына Майкла от российского певца Влада Топалова 5 декабря 2018 года. Пара оформила отношения 25 октября. Новорожденный сын — первый ребенок как для Тодоренко, так и для Топалова.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в июле Регина Тодоренко получила работу на одной из украинских радиостанций. Телепутешественница, совершившая кругосветку с программой «Орел и Решка», будет делиться своим опытом в эфире.

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