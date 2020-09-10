Актер из «Слуги народа» попал в секс-скандал

Актер Владимир Владимиров, широко известный по роли французского президента в сериале «Слуга народа», был обвинен в сексуальных домогательствах. На поведение Владимирова пожаловалась начинающая актриса Татьяна Острецова. Сам актер считает, что обвинения надуманы, а партнерша по съемкам якобы и сама проявляла неадекватность. Среди тех, кто присутствовал на съемочной площадке, мнения разделились.

23 августа Острецова опубликовала эмоциональный пост в Facebook, где описала происходившее на съемках сериала «След». Владимиров там играл доктора, а Острецова была задействована в ряде эпизодов. По словам актрисы, Владимиров вел себя слишком фривольно, пытался коснуться бедер и ягодиц, лез руками к интимным зонам. Татьяна признала, что зря не остановила съемки, и пообещала обратиться в полицию.

9 сентября Острецова выполнила свою угрозу. К заявлению правоохранителям были приложены подтверждающие видео и другие доказательства. «Эта ситуация нанесла мне большой моральный вред. Я пережила нервный срыв», — призналась актриса.

В свою очередь Владимир Владимиров намекнул, что сцена, о которой идет речь, предполагала близкий контакт и выходящее за рамки обычного поведение. Кроме того, актер назвал свою обвинительницу неадекватной.

Режиссер съемки пересмотрел отснятые кадры и склонен верить Татьяне. «Посмотрел плейбэк и увидел то о чем говорили… Видно это было не сразу, не акцентировано, только если знаешь, куда смотреть», — рассказал Павел Потатуев.

Второй режиссер соглашается, что со стороны актера было неподобающее поведение.

А вот женская часть актерского сообщества склонна поддержать Владимира.

Напомним, 51-летний Владимир Владимиров больше 30 лет играет в театре и кино. Среди его последних ролей — врач-инфекционист в сериале «След» (серия «Безумная больница», 2020), а также Эммануэль Макрон в сериале «Слуга народа» (2019).

Фото Владимиров Владимир/Facebook, Татьяна Острецова/Facebook

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