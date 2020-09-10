Еще один ведущий уволился с "1+1"

Вслед за ведущей ночных выпусков ТСН Юлией Бориско о своем уходе с «1+1» объявил спортивный журналист Евгений Зинченко, который проработал на канале 21 год. Причину увольнения журналист называть не стал. Официальная версия — «по соглашению сторон». Об увольнении Зинченко сообщил на своей странице в Facebook.

«Я несколько дней преодолевал эмоции и ощущения, чтобы сейчас сказать главное. Как я благодарен всем, кто помогал делать мечту реальностью и быть счастливым. 21 год вместе с „1+1“ (во всех его проявлениях и частных) это мое самое большое достижение по уровню роста и опыта», — написал Евгений.

В посте он благодарит коллег за поддержку, годы работы и дружбы. Куда уходит, журналист сообщать не стал. Говорит, будет искать работу мечты.

«Странное ощущение. Я никогда не был без работы. Как говорит трудовая книжка, 31 год подряд… Конечно, я буду искать. Надеюсь, что и она меня тоже, я как всегда хочу, чтобы это была мечта. Чтобы душа радовалась. Разум творил. Руки делали. С теми же секундами счастья и моментами успехов. Пусть у меня получится», — написал Зинченко.

Напомним, на «1+1» ведущие Маричка Падалко и Неля Шовкопляс заразились коронавирусом. С COVID-19 и воспалением легких слег Владимир Остапчук. Из-за болезни он перенес свадьбу.

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