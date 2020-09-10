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Шоу-бизнес

Бывшая жена Виктора Павлика увидела мистику в смерти сына

10:58 10 сентября 2020
Лариса Созаева с сыном Павлом Павликом

Бывшая жена певца Виктора Павлика Лора Созаева, потерявшая единственного сына, указала на мистические знаки в его смерти. Женщина опубликовала на своей странице в Facebook пост, в котором проанализировала даты рождения, диагностирование болезни и смерти Павла, которого убил рак, а также отметила удивительное совпадение цифр у ее родителей.

Действительно, Павел родился 7 мая, а 7 августа его не стало. В хоспис его привезли 8 числа, вывезли также 8. Парню шел 22 год, и его место на кладбище оказалось под таким же номером.

«Мой сын заболел в августе и умер в августе. Родился 7 числа и умер 7. В хоспис привезли его 8 числа и вывезли 8. Ему шел 22 год, и место на кладбище 22. Моя мама родилась 12 числа, а умерла 15. А папа родился 15, а умер 12», — пишет Лариса.

Напомним, сын Виктора Павлика и Ларисы Созаевой мужественно боролся с онкологией. Ему удалили опухоль на позвоночнике, парень прошел несколько курсов химиотерапии, но чуда не случилось. 7 августа Павла не стало.

Отец посвятил ему трогательную песню, назвав ангелом.

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