Новые правила «Оскара» вызвали бурную дискуссию

Введение Американской киноакадемией новых стандартов отбора картин, выдвигаемых на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм», вызвало бурную дискуссию в СМИ и соцсетях. Как уже сообщали «ФАКТЫ», с 2025 года фильмы, номинируемые на главную кинонаграду в мире, должны будут соответствовать определенным требованиям, касающимся расы, гендера и инклюзивности. Американская киноакадемия установила четыре стандарта, призванные расширить репрезентативность актерского состава и всей съемочной группы.

«Необходимо шире раскрыть диафрагму, чтобы отразить все разнообразие населения мира и с точки зрения создания художественных фильмов, и аудитории, которая их смотрит. Мы верим, что эти новые стандарты инклюзивности положат начало долговременным и основополагающим изменениям в нашей индустрии», — заявили президент Американской киноакадемии Дэвид Рубин и ее директор Дон Хадсон.

Напомним, в чем заключаются четыре новых стандарта, утвержденные киноакадемией. Их суть сводится к тому, что в фильмах, претендующих на премию «Оскар», должны быть представлены темнокожие, латиноамериканцы, уроженцы стран Азии и Ближнего Востока, индейцы, полинезийцы, женщины, представители ЛГБТ, люди с ограниченными возможностями. Сюжетные линии фильмов должны отражать проблемы расового и гендерного равенства.

Американскую киноакадемию давно уже критикуют за то, что «Оскар» «слишком белый». Каждый год вспыхивают скандалы, связанные с тем, что среди номинантов в так называемых главных категориях крайне мало цветных кинематографистов. В режиссерские категории почти не попадают женщины. С 2016 года часть кинематографистов бойкотирует «Оскар». Стал популярным хэштег #OscarsSoWhite.

Киноакадемия пыталась вносить некоторые изменения, обновила свой состав, исходя из требований сегодняшнего дня, но недовольство не утихало. Нынешний год с его массовыми антирасистскими протестами по всему миру, похоже, заставил руководство Американской киноакадемии действовать решительно.

Однако теперь Рубин и Хадсон нарвались на жесткую критику иного рода. Многие считают, что руководство киноакадемии заботится не о равенстве и справедливой репрезентативности в кино, а о собственном спокойствии и благополучии.

Всемирно известный российский режиссер и сценарист Александр Сокуров заявил, что новые стандарты вызывают лишь улыбку. «Это не имеет отношения к кинематографу. Создается абсурдный механизм. Это этап социополитического сумасшествия. Нововведения связаны с возникновением некого предприятия для выпуска визуального товара, где все заранее расписано», — сказал обладатель множества престижных кинонаград, в том числе «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, призов Каннского фестиваля, премии Европейской киноакадемии.

С ним согласен известный американский актер Джеймс Вудс («Однажды в Америке»). У себя в Twitter он написал: «Вот, друзья, новые требования к фильмам, претендующим на «Оскар» в категории «Лучший фильм». Безумные требования. Предлагаю забавную викторину: назовите любой фильм, который прежде получил «Оскар» или номинировался, и он точно не сможет пройти квалификацию согласно этим безумным правилам, например, «Крестный отец», «Спасти рядового Райана».

Пользователи Twitter охотно подхватили призыв 73-летнего Вудса «поиграть» и добавили еще в его список несколько знаменитых картин — «Афера» с Робертом Редфордом и Полом Ньюменом, «Властелин колец: Возвращение короля», «Отступники» Мартина Скорсезе, «Повелитель бури» Кэтрин Бигелоу.

Известный ведущий телеканала Sky News Пол Мюррей заявил в эфире: «В нашем „пробудившемся“ мире теперь важно не то, насколько хорош фильм, а то, сколько представителей меньшинств находились перед камерой или за ней!»

Популярная голливудская актриса Кирсти Элли выплеснула свое возмущение в Twitter. «Это позорище для всех артистов… Вы можете себе представить, чтобы кто-то указывал Пикассо, что должно быть изображено на его картинах? Люди, вы просто лишились разума. Контролировать артистов, контролировать индивидуальное творчество… ОСКАР ОРУЭЛЛ», — написала 69-летняя Элли. Она подчеркнула, что за 40 с лишним лет своей карьеры в кино не сталкивалась с подобным диктатом. «Голливуд, ты мчишься с такой скоростью, что рискуешь врезаться в собственный зад!» — добавила Кирсти.

Пользователи соцсетей в западных странах оставляют такие комментарии, обсуждая новые правила Американской киноакадемии:

— Почему людей теперь судят не по качеству сыгранных ими персонажей, а по цвету кожи?

— Итак, «Оскар» решил, что пришло время для перемен. Перемен, которые не только не нужны, но теперь создают ощущение, что «Оскар» превращается в благотворительное мероприятие, которое существует, лишь чтобы радовать меньшинства…

— По этой причине выходят только один или два хороших фильма в год. Есть, безусловно, и те, кто одобряет нововведения:

— Кажется примечательным, что вводятся все эти изменения в том, что касается представленного многообразия, но обсуждают их преимущественно люди с белой кожей…

— Очень существенное нововведение. Сделано вовремя…

Ряд пользователей соцсетей обрушились на Кирсти Элли и Джеймса Вудса с обвинениями в расизме. Актеров также критикуют за то, что они поддерживают президента США Дональда Трампа. И это снова подчеркивает, что дискуссия носит более политический характер, нежели кинематографический.

Британские СМИ напоминают, что Британская кинотелеакадемия BAFTA уже ввела похожие требования в 2019 году. Однако в номинациях за лучшие мужские и женские роли первого и второго плана снова фигурировали только белые актеры и актрисы. Это вынудило Хоакина Феникса, получившего премию BAFTA за главную роль в фильме «Джокер», заявить в прямом эфире во время церемонии награждения: «Я вижу ясный сигнал со стороны киноиндустрии людям с другим цветом кожи: вам здесь не рады!».

Напомним, что ранее Академия кинематографических искусств и наук вынуждена была изменить правила отбора фильмов на «Оскар» из-за пандемии коронавируса. В 2021 году участие в конкурсе смогут принять и фильмы, показанные онлайн.

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