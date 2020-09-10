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Чудо в перьях: в честь 60-летия Колина Ферта жена показала его странное фото в костюме Элтона Джона

13:51 10 сентября 2020
Ливия и Колин Ферт

Получивший итальянское гражданство знаменитый британский актер Колин Ферт, известный по фильмам «Король говорит», «Дневник Бриджит Джонс», «Реальная любовь», «Моя ужасная няня», телеадаптации романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение», 10 сентября празднует свое 60-летие. В честь этого события его жена Ливия Джуджолли, с которой он разошелся в 2019 году, но пока не оформил развод, опубликовала в Instagram оригинальное фото супруга. На нем Колин изображен в наряде из перьев, шапочке и очках, в которых известный своей экстравагантностью певец Элтон Джон снимался в фильме 2017 года «Кингсмен: Золотое кольцо». Сэр Элтон сыграл там самого себя в небольшой роли, а одну из главных ролей исполнил Ферт.

Колин Ферт. Фото Instagram

Элтон Джон - кадр из фильма

«60 лет, но этого не чувствуется… Желаю счастливого дня рождения лучшему из всех соучастнику преступления (последние 25 лет, и подсчет еще ведется). Это когда Колин украл костюм Элтона Джона на съемках «Кингсмен», — написала Ливия.

Колин женился на итальянском продюсере и режиссере Джуджолли в 1997 году. У них есть двое сыновей — 19-летний Лука и 17-летний Маттео. О своем расставании пара объявила спустя почти два года после того, как стало известно, что у Ливии был роман с итальянским журналистом. Тем не менее супруги, хоть и не живут вместе, все еще остаются близки.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Итальянские страсти: брошенный любовник жены Колина Ферта угрожает разрушить ее брак с актером.

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