В возрасте 82 лет умерла знаменитая английская актриса Дайана Ригг, Дама-Командор ордена Британской империи. Как сообщает издание Daily Mail, причиной смерти стал рак, который выявили у нее в марте этого года. Мировую известность Дайане принесли британский телесериал 1960-х годов «Мстители», а также роль Трейси — девушки Джеймса Бонда в фильме 1969-го года «На секретной службе Ее Величества».

С 2013 по 2017 год она снималась в культовом телесериале «Игра престолов», где играла роль Оленны Тирелл. Ригг также снималась в фильмах «Разрисованная вуаль», «Зло под солнцем», «Дыши ради нас».

На секретной службе Ее Величества».

Кадр из "Игры престолов"

В прошлом году Дайана призналась, что в начале своей карьеры подвергалась домогательствам со стороны «очень влиятельного» режиссера. Поэтому она поддерживала движение #MeToo, осуждающее сексуальное насилие и получившее распространение после обвинений в адрес голливудского продюсера Харви Вайнштена.

С 1973 по 1976 года Ригг была замужем израильским художником Менахемом Геффеном. С 1982 по 1990 года состояла в браке с театральным продюсером Арчибальдом Стирлингом. Их дочь Рэйчел Стирлинг также стала актрисой.

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