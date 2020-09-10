Названы три фильма, претендующих представлять Украину на «Оскаре»

Украинский оскаровский комитет завершил прием заявок национальных фильмов, претендующих представлять страну на премии «Оскар», которая пройдет 25 апреля 20121 года.

«В этом году в национальном отборе участвуют три фильма и все они созданы при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино», — говорится в сообщении Госкино.

Это драма Валентина Васяновича «Атлантида», рассказывающая о будущей победе Украины над Россией. События фильма происходят в 2025 году. С момента окончания войны прошел год, территория Донбасса признана непригодной для проживания, а окружающая среда настолько опустошена, что изменения кажутся невозможными. Однако на фоне опустошения рождается новая любовь.

Лирическая комедия Антонио Лукича «Мои мысли тихие» с Ирмой Витовской в главной роли. По сюжету молодой звукорежиссер Вадим наконец получил шанс покинуть Киев и эмигрировать в Канаду. Однако для этого ему нужно записать звуки карпатских животных. Главный герой настолько стремится уехать из «неудобной Украины», что готов выполнить все условия. Поездка могла бы быть обычной работой для Вадима, если бы в путешествие с ним не отправилась мама. Впервые фильм был показан 4 июля 2019 года в рамках секции «Восток-Запад» 54-го международного кинофестиваля в Карловых Варах, где получил специальный приз жюри.

Документальный фильм Ирины Цылик «Земля голубая, будто апельсин». Военные действия на востоке Украины продолжаются шестой год. Обстрелы в Красногоровке («красная зона» Донецкой обл.), где живут мать-одиночка Анна и ее четверо детей, не прекращаются. Но пока внешний мир состоит из взрывов и хаоса, дом наших героев полный жизни и света. Мама и дети имеют различные увлечения, играют на музыкальных инструментах и, что самое интересное, снимают самостоятельно фильмы о своей жизни во время войны.

Национальный оскаровский комитет выберет только одну картину, которая будет представлять Украину. Заседание комитета и объявление результатов национального отбора состоится 24 сентября.

Напомним, «Оскар» ввела расовые и гендерные правила для кинематографистов. Нововведения вызвали волну противоречий и споров в мире кино.

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