Белла Хадид обнажилась перед камерой, намазавшись кофейной гущей (фото)

Американская супермодель Белла Хадид, которую провозгласили самой красивой женщиной в мире, опубликовала в Instagram свое изображение в обнаженном виде, на котором видна часть ее фигуры. Кожа 23-летней модели намазана кофейной гущей. Как пояснила Белла, ее подруга сделала для нее кофейный скраб утром перед работой. Результатом Хадид осталась довольна.

Белла Хадид, которая постепенно возвращается в модельный бизнес после карантина, хочет предстать публикой в отличной физической форме. Как пишет Daily Mail, считается, что скраб из измельченных кофейных зерен помогает улучшить кровообращение, борется с целлюлитом и делает кожу более упругой и сияющей.

Ранее, как сообщали «ФАКТЫ», Белла Хадид приняла участие в фотосессии для французского бренда Jacquemus, позируя перед веб-камерой.

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