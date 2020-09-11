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Шоу-бизнес

Игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Смирнов умер от инсульта

9:52 11 сентября 2020
Михаил Смирнов

Ушел из жизни игрок интеллектуального проекта «Что? Где? Когда?» Михаил Смирнов. Знатоку было 64 года. Об этом сообщил его друг и коллега Максим Поташев на своей странице в Facebook.

«Сегодня не стало Миши Смирнова, моего старого друга и первого капитана в телеклубе. Он был очень добрым и светлым человеком», — написал Поташев. В комментариях к посту он отметил, что причиной смерти стал инсульт.

На странице клуба «Что? Где? Когда?» в соцсети «ВКонтакте» говорится, что знаток «не терял связи с телеклубом», посещал игры и делился опытом с молодежью. Клуб выразил соболезнования родным и близким Смирнова.

Напомним, Смирнов был участником «Что? Где? Когда?» с 1988 по 2010 год, являлся капитаном одной из команд в 1990-х. На счету знатока 18 игр, из которых более половины завершились победой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти российского актера Бориса Клюева, который скончался после продолжительной борьбы с раком.

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