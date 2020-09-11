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Шоу-бизнес

Уволившаяся с «1+1» ведущая Бориско рассказала о кризисе

12:09 11 сентября 2020
Юлия Бориско

Бывшая ведущая ночных выпусков ТСН на «1+1» Юлия Бориско, которая покинула канал после 19 лет работы, объяснила причину увольнения и заговорила о кризисе, своих ощущениях в период перемен.

По мнению Бориско, кризис также важен, как счастье, в нем заложена сила роста. Она призналась, что пережила три серьезных удара судьбы.

«Первых два пережила в водовороте эмоций и обвинений, создавая вид на публике, что сильная. Третью — болезнь и смерть мамы — на более тонких волнах, со всей поддержкой, на которую была способна, но без эгоизма, с его типичным акцентом „я и моя потеря“. С тех пор прошло 10 лет. Этот кризис — четвертый — планирую пройти с еще большим уровнем осознанности и доверия к жизни», — написала Юлия Бориско в Facebook.

Она говорит, что теперь не страдает от бессонницы, прошел дерматит на лице. Целыми днями Юлия гуляет по городу, «так из организма выходят токсины».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что еще один журналист «1+1» Евгений Зинченко заявил о своем увольнении.

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