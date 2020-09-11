Пока Наташа Королева отдыхала, подружки Тарзана вынесли из их дома крупную сумму и бриллианты

Запрещенную в Украине певицу Наташу Королеву ограбили, пока она была на отдыхе. ЧП произошло еще в августе. Певица заявила, что из их дома пропала крупная сумма, а также ее украшения с бриллиантами.

Как сообщает КП.ру, пока 47-летняя певица наслаждалась отдыхом на море, ее супруг Тарзан привел в их дом двух малознакомых женщин. После вечеринки из дома исчезли драгоценные украшения с бриллиантами на сумму около пяти миллионов рублей (примерно 1 млн 800 тысяч гривен) и три тысячи евро (примерно 99 тысяч гривен). Пропажу певица обнаружила, вернувшись из отпуска.

Как сообщают российские СМИ, Тарзану пришлось во всем признаться, Королева обратилась с заявлением в полицию.

Ни сама Наташа Королева, ни Тарзан инцидент не комментируют.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киеве на улице ограбили артиста DZIDZIO, ему брызнули в лицо слезоточивым газом. Инцидент расследует полиция.

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