На "Танці з зірками" вернется Надя Дорофеева

В воскресенье, 13 сентября 2020 года, состоится третий прямой эфир «Танців з зірками» («1+1»). Его темой станет любовь. Борьбу в проекте продолжают тринадцать пар — минувший эфир покинули Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева.

Режиссеры проекта — Леся Подолянко и Дмитрий Гук, за хореографические постановки отвечает Ксения Горб. Надежда Мейхер бросит вызов Санте Димопулос и станцует вальс под легендарный хит Уитни Хьюстон «I Will Always Love You». Санта исполнит страстную румбу под трек Энрике Иглесиаса «Ring My Bells», которую посвятит своему любимому. Олег Винник будет танцевать вальс для всех женщин. А рэп-исполнительница Alyona Alyona исполнит зажигательный хип-хоп и расскажет о своей первой любви.

Во время прямого эфира станет известно, выйдут ли на паркет телеведущая Оля Фреймут и Илья Падзина, а также звезда сериала «Папик» Дарья Петрожицька и Игорь Гелуненко, которые в прошлом эфира танцевали на изоляции.

Согласно нововведениям, приглашенными членами жюри каждого эфира становятся яркие участники прошлых лет. В третьем прямом эфире к тройке судей присоединится Надя Дорофеева, которая была в шаге от финала в первом обновленном сезоне «Танців з зірками», уступив первое место Наталье Могилевской. А встречать пары на балконе будет певец, супруг Нади — Дантес. Специальным гостем второго эфира станет Настя Каменских.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» судья проекта Влад Яма рассказал о своих фаворитах.

