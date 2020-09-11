Нынешним летом многие знаменитости на Западе приобрели себе новое жилье. «ФАКТЫ» уже подробно рассказывали об особняке, который купили в Санта-Барбаре, штат Калифорния, принц Гарри и Меган Маркл. По одним данным, новый дом обошелся Сассексам в 9,5 миллиона долларов. Другие источники настаивают на том, что Гарри и Меган заплатили российскому бизнесмену Сергею Гришину 14,5 миллиона долларов.

Было это еще в конце июня. Часть денег дал сыну и невестке принц Чарльз. Но теперь, после заключения успешной сделки с компанией Netflix, которая принесла Сассексам не менее 100 миллионов долларов, Гарри и Меган могут полностью компенсировать Чарльзу эти расходы. Кстати, они тут же внесли в британскую казну 3 миллиона долларов, потраченные на ремонт и реконструкцию коттеджа в Видзоре, который некоторое время служил для них резиденцией. Супруги, похоже, реализовали свое стремление получить полную финансовую независимость от британской королевской семьи.

В начале сентября появилась информация о том, что переехала в новый дом и популярная американская певица Деми Ловато. 28-летняя поп-звезда приобрела современный коттедж в районе Голливудских холмов. Недвижимость обошлась ей в 7 миллионов долларов. Шесть спален, девять ванных комнат, тренажерный зал, домашний кинотеатр, даже лифт — все это должно помочь Деми окончательно прийти в себя после лечения от наркотической зависимости, которое она проходила после экстренной госпитализации в 2018 году, вызванной передозировкой. Сейчас у мисс Ловато все хорошо. У нее есть не только новое жилье, но и новая любовь — 29-летний Макс Эрих. Бойфренд уже переехал к ней.

Однако всех перещеголяли канадский певец Джастин Бибер и его очаровательная супруга Хейли Болдуин. Дочь Стивена Болдуина и племянница Алека Болдуина настаивает на том, чтобы ее теперь называли по фамилии мужа. Она — миссис Бибер, и никак иначе.

Фото: realtor.com

В конце августа Джастин и Хейли перебрались в Беверли-Парк, престижный район Лос-Анджелеса, став счастливыми обладателями дома стоимостью 25,8 миллиона долларов.

Фото: realtor.com

Общая площадь особняка — 1 035 квадратных метров. На ней расположились семь спален и 10 ванных комнат, библиотека, домашний кинотеатр, тренажерный зал, просторная гостиная. Полы сделаны и белого и черного камня. Стильные французские двери делают дом светлым и просторным. Через них можно сразу же выйти в разные части сада, к большому бассейну или теннисному корту. Хейли очень любит небольшой патио с камином и зоной барбекю.

Фото: realtor.com

Фото: realtor.com

Фото: realtor.com

Беверли-Парк облюбовали и другие знаменитости, которые теперь стали соседями молодых супругов. Это кинозвезды Дензел Вашингтон, Сэмюэл Л. Джексон, Сильвестр Сталлоне, Эдди Мефри, София Вергара, певец Род Стюарт, бывший баскетболист Мэджик Джонсон, немецкий принц Александр фон Фюрстенберг, а также несколько представителей королевской семьи Саудовской Аравии.

Дом, который стал теперь семейным гнездышком мистера и миссис Бибер, был построен в 80-х годах прошлого века. До Джастина и Хейли в нем жил бизнесмен из Дубая Дэнни Луберт, известный застройщик. Он приобрел особняк в 2015 году за 16,5 миллиона долларов и вложил кучу денег в его обновление и реконструкцию. Луберт пытался продать дом за 42 миллиона долларов, но долго не мог найти покупателей. В итоге он несколько раз снижал цену, пока не договорился с Биберами.

Ранее «ФАКТЫ» подробно рассказывали о роскошном особняке, который купил себе за 3 миллиона фунтов стерлингов (почти 3,5 млн евро) звезда «МЮ» Поль Погба.

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