27.84 / 27.99 32.81 / 33.08
Киев: +20
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

"Без плана "Б" и запасного аэродрома": бывшая журналистка "1+1" пооткровенничала о жизни после увольнения

16:09 12 сентября 2020
бориско

Уволившаяся с телеканала «1+1» журналистка Юлия Бориско считает, что вместе с работой избавилась от иллюзорной стабильности, но зато стала живее, чем раньше. Свою временную безработицу журналистка склонна считать не кризисом, а поиском новых возможностей. На канале «1+1» Бориско проработала 19 лет.

«Полет в неизвестное без плана „Б“ и запасного аэродрома. Звучит все еще страшно. Но это уже не кризис, как я поняла на шестой день безработицы. Это — поиск. Кризис был раньше, когда я осознавала, что не выполняю назначения, и ничего с этим не делала, ибо „надежно и оплачиваемо“… Сейчас я без работы. Но более живая, чем была последние годы», — призналась Бориско в Facebook.

Сейчас журналистка активно изучает опыт сменивших работу коллег. Им пришлось избавиться от иллюзий о востребованности у работодателей, пережить слезы, «перепуганную беготню со стуком во все двери». Но все это дало толчок к развитию новых ценных качеств.

«Встречи с друзьями, которые смогли; встречи со всеми, кто предлагает, даже, на первый взгляд, далекое от специализации — это способ доломать заскорузлую рамку прошлого и расшириться», — объясняет Бориско.

Напомним, ранее Юлия Бориско называла свое увольнение и переходной период «четвертым жизненным кризисом». Это уже второе расставание журналистки с телеканалом. Первый раз телеведущая написала заявление об увольнении в 2004 году, протестуя против цензуры и «темников».

Фото Юлія Бориско/Facebook

2721

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

михаил жуков

Группа "Руки вверх" и та поддельная: в оккупированной Макеевке опозорились с концертом на день города

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

Криштиану Роналду по случаю помолвки подарил невесте дорогущее кольцо с бриллиантом (фото)

Динамо&nbsp;— АЗ

«Динамо» — АЗ: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

пушилин

Пушилин торжественно вручил боевикам ключи от чужих квартир в Макеевке

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер