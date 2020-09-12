Фильм Кончаловского "Дорогие товарищи" получил приз Венецианского кинофестиваля (фото)

В субботу, 12 сентября, завершился 77-й Венецианский международный кинофестиваль. Жюри под председательством известной голливудской актрисы Кейт Бланшетт объявило победителей.

Главный приз — «Золотой лев» — достался картине «Земля кочевников» (США) режиссера Хлои Чжао. Главную роль в ней сыграла обладательница двух «Оскаров», американская актриса Фрэнсис Макдорманд.

«Серебряный лев» за лучшую режиссуру получил представитель Японии Киеси Куросава за фильм «Жена шпиона». Примечательно, что раньше он снимал в основном фильмы ужасов.

Гран-при жюри был присужден картине «Новый порядок» (Мексика, Франция) режиссера Мишеля Франко.

Андрей Кончаловский, Юлия Высоцкая и Альберто Барбера

Андрей Кончаловский, Юлия Высоцкая с сыном Петром

Жюри отметило также специальным призом историческую драму Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи». Картина рассказывает о расстреле демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Этот трагический эпизод долгое время тщательно скрывался советскими властями. Главную роль в фильме сыграла жена Кончаловского Юлия Высоцкая. Режиссер поблагодарил ее за прекрасную работу.

Ванесса Кирби признана лучшей актрисой

Кубок Вольпи за лучшую женскую роль получила британская актриса Ванесса Кирби. 32-летняя уроженка Лондона блестяще сыграла в фильме «Фрагменты женщины» — первой англоязычной картине талантливого венгерского режиссера Корнеля Мундруцо. Лента была снята совместно венгерскими, американскими и канадскими кинематографистами. Эта драматическая история молодой жительницы Бостона, которая потеряла ребенка во время родов на дому.

Пьерфранческо Фавино - лучший актер по мнению жюри Венецианского фестиваля

Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль достался итальянскому актеру Пьерфранческо Фавино. Он сыграл в фильме «Наш отец» режиссера Клаудио Ноче. В ней затронута история отца Ноче, помощника комиссара полиции, который в 1976 году стал жертвой покушения. Теракт совершила крайне левая группа Nuclei Armati Proletari.

Председатель жюри Кейт Бланшетт и член жюри, американский актер Мэтт Диллон

Мэтт Диллон пришел на церемонию закрытия со своей подругой Робертой Мастромикеле

На красной дорожке в последний день работы фестиваля выделялись модель и актриса из Венесуэлы Делия Дюран и ее бойфренд Алекс Белли

Напомним, Венецианский фестиваль стал первым масштабным кинофорумом, проведенным во время пандемии COVID-19. Западные СМИ благодарят организаторов за то, что они рискнули сделать это и доказали всему миру, что большое кино живет и что люди могут безопасно для своего здоровья смотреть его в кинотеатрах при условии соблюдения определенных мер, защищающих их от заражения коронавирусом.

Фото Getty Images

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