Фильм Кончаловского "Дорогие товарищи" получил приз Венецианского кинофестиваля (фото)
В субботу, 12 сентября, завершился 77-й Венецианский международный кинофестиваль. Жюри под председательством известной голливудской актрисы Кейт Бланшетт объявило победителей.
Главный приз — «Золотой лев» — достался картине «Земля кочевников» (США) режиссера Хлои Чжао. Главную роль в ней сыграла обладательница двух «Оскаров», американская актриса Фрэнсис Макдорманд.
«Серебряный лев» за лучшую режиссуру получил представитель Японии Киеси Куросава за фильм «Жена шпиона». Примечательно, что раньше он снимал в основном фильмы ужасов.
Гран-при жюри был присужден картине «Новый порядок» (Мексика, Франция) режиссера Мишеля Франко.
Жюри отметило также специальным призом историческую драму Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи». Картина рассказывает о расстреле демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Этот трагический эпизод долгое время тщательно скрывался советскими властями. Главную роль в фильме сыграла жена Кончаловского Юлия Высоцкая. Режиссер поблагодарил ее за прекрасную работу.
Кубок Вольпи за лучшую женскую роль получила британская актриса Ванесса Кирби. 32-летняя уроженка Лондона блестяще сыграла в фильме «Фрагменты женщины» — первой англоязычной картине талантливого венгерского режиссера Корнеля Мундруцо. Лента была снята совместно венгерскими, американскими и канадскими кинематографистами. Эта драматическая история молодой жительницы Бостона, которая потеряла ребенка во время родов на дому.
Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль достался итальянскому актеру Пьерфранческо Фавино. Он сыграл в фильме «Наш отец» режиссера Клаудио Ноче. В ней затронута история отца Ноче, помощника комиссара полиции, который в 1976 году стал жертвой покушения. Теракт совершила крайне левая группа Nuclei Armati Proletari.
Напомним, Венецианский фестиваль стал первым масштабным кинофорумом, проведенным во время пандемии COVID-19. Западные СМИ благодарят организаторов за то, что они рискнули сделать это и доказали всему миру, что большое кино живет и что люди могут безопасно для своего здоровья смотреть его в кинотеатрах при условии соблюдения определенных мер, защищающих их от заражения коронавирусом.
Фото Getty Images131
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