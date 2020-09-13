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Анастасия Заворотнюк неожиданно «объявилась» в Instagram и растрогала поклонников постом (фото)

16:34 13 сентября 2020
Анастасия Заворотнюк

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая долгое время борется с раком, после длительной паузы сделала публикацию в соцсети в честь годовщины своей свадьбы с Петром Чернышевым.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» опубликовала трогательные снимки с детскими рисунками и букетом цветов. Подписчики Заворотнюк были растроганы постом и обрадовались возобновлению ее активности в Instagram. Ее поздравляют с годовщиной свадьбы и желают скорейшего выздоровления.

Вот один из комментариев, оставленный Викторией Колчановой: «Настенька, мы все очень ждем вашего выздоровления и скорейшей встречи. Мы вас очень любим, переживаем и поддерживаем! Таких как вы, больше нет и не будет».

Ранее сообщалось, что дочь Анастасии Заворотнюк Анна, неожиданно заявила, что сильно заболела.

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