Скандал с Фреймут и помолвка Цымбалюка: самые яркие моменты третьего эфира «Танців з зірками»

Состоялся третий эфир четвертого сезона популярного проекта «Танці з зірками» («1+1»). За главный приз на паркете сражаются тринадцать пар. Тема очередного выпуска — любовь. Эфир открылся ярким совместным выступлением всех пар, в котором приняли участие Надя Дорофеева и Дантес. Именно Надя стала четвертым судьей третьего эфира шоу, присоединившись к Владу Яме, Григорию Чапкису и Екатерине Кухар. А супруг Дорофеевой Дантес, встречал пары на балконе.

Вечер любви открыла пара актера Арама Арзуманяна и Антонины Руденко. Сальса в индийском стиле была посвящена супруге Арама Кристине.

— Лав, лав, лав! — воскликнула Екатерина Кухар.

— Это чудо, которое удивляет все больше, — признал Влад. — Мне даже кажется, что вы можете выиграть это шоу.

— Вы были прекрасны, — поддержал коллег и Чапкис.

— Ваша прическа напомнила мне стрижку моего мужа, — неожиданно заявила Надя Дорофеева.

— По-моему ты метишь на секс-символ, — сказал Дантес, когда пара поднялась к нему на балкон.

— Тигр волка не боится, — ответил Арам, намекая на популярность Олега Винника.

Судьи поставили паре 36 баллов.

Юлия Санина и Дмитрий Жук представили на паркете фокстрот. Поддержать Юлю пришел в зал супруг певицы.

— Когда мы встретились, я чувствовала себя очень одинокой, — призналась Юля. — Вал учил меня любить.

В финале чувственного выступления Юля и Дмитрий не смогли сдержать слез. Юля подбежала к Валу, который сидел в зале и крепко его обняла.

— Все было идеально, — сказал Влад Яма. — Браво!

— Это было прекрасно! — признал Чапкис. — Одно сердце и четыре ноги.

— Наконец, я увидела вас в финале, — неожиданно заключила Екатерина Кухар.

Судьи поставили паре 37 баллов.

Alyona Alona и Юрий Гурич исполнили на паркете хип-хоп.

— Если я хоть одному человеку помогу поверить в себя это будет круто, — сказала рэп-певица, выходя на паркет.

— Я буду с теми, кто чувствует танцы сердцем, — сказала Надя, комментируя выступление пары.

— Это было сочно, — признал Влад Яма.

— Сочная бамбита, — воскликнула Екатерина. — Но хип-хопу сегодня — «нет».

— Весело, задорно, — сказал Григорий Чапкис. — Но я не в восторге. Детям до 16 я не рекомендую смотреть этот номер.

Судьи поставили паре 27 баллов.

Позитив и Юля Сахневич представили на паркете аргентинское танго.

— Моя жена первая и единственная любовь, — признался Позитив. — Но бывает, что ревность может все омрачить. Не позволяйте этого.

— Мне понравилось, — сказал Влад Яма после выступления пары. — Ты был очень уверенным.

— За десять лет работы с Позитивом я никогда не видела у него такой осанки, — призналась Надя Дорофеева.

— Молодцы, браво! — воскликнул Григорий Чапкис.

Судьи поставили паре 32 балла.

«Холостяк» Сергей Мельник и Аделина Дели в минувшем эфире были за шаг до вылета из проекта. Сергей рассказал о трагической истории любви своей жизни — его девушка разбилась на вертолете.

Ча-ча-ча пара исполнила в образах Кена и Барби.

— Страсти должно было быть больше, — сказал Влад Яма. — Вы теряли ритм в ногах.

— Прекрасный номер! — признал Григорий Чапкис. — Но, когда выходили из образа кукол, то расслаблялись.

Судьи поставили паре 30 баллов.

Санта Димопулос и Макс Леонов вышли на паркет в страстной румбе.

— Это мой самый любимый и желанный танец, — сказала Санта. — Я посвящаю его своему супругу и покажу, что такое настоящая сексуальность в 2020-м году.

— Я в восторге, — признал Григорий Чапкис после номера. — Ваш танец самый страстный.

— Санта, ты — джокер этого сезона, — сказала Надя Дорофеева.

— Сделаете ли вы какую-то ошибку в этом сезоне? — засомневался Влад Яма.

— Сейчас все ваши конкуренты завидуют вашим талантам, — была уверенна Екатерина Кухар.

Судьи поставили паре 37 баллов.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк — основные конкуренты пары Санты. Впервые Надя показала своего супруга Михаила.

— В тот момент, когда одиночество меня съедало, одно знакомство изменило мою жизнь, — призналась Надя, рассказывая о знакомстве с Михаилом.

Венский вальс пара танцевала под хит Уитни Хьюстон. Зал скандировал «браво».

— Вы словно парили над паркетом, — признала Екатерина Кухар.

— Вашего огня достаточно на всех участников, — сказала Дорофеева.

— Прелесть, — подытожил Григорий Чапкис. — Такая должна быть любовь. Желание любви больше, чем любовь!

Судьи поставили паре 36 баллов.

Ольга Фреймут и Илья Падзина вернулись на паркет поборов коронавирус.

— Моя жизнь не была сказкой, — сказала телеведущая, рассказав историю знакомства с супругом.

Самба пары вызвала критику у судей проекта.

— Мне казалось, что ваши ноги отказывались вас слушать, — сказала Екатерина Кухар.

— Вместо того, чтобы нас тут судить, сходила бы ты, Катя, в церковь и покаялась, — неожиданно резко отреагировала Оля.

— Согласна, а потом мы вместе пойдем к моему психотерапевту, — парировала Екатерина и подарила Оле топор.

— Было грязновато, — признал Влад. — Ваша пара для меня пока загадка. Надо себя растанцевать. Каждый шаг надо знать, как делать.

Судьи поставили паре 29 баллов.

Дарья Петрожицкая и Игор Гелуненко до сих пор находятся на самоизоляции. Дарья призналась, что много лет назад у нее был роман с Тарасом Цымбалюком. Свой вальс она посвятила именно Тарасу.

— Время появиться на паркете, иначе будет техническая дисквалификация, — сказала Екатерина Кухар.

— Никто до сих пор не делал левый поворот, — восхитился Чапкис после номера. — Мне понравилось!

Судьи поставили паре 30 баллов.

Тарас Цымбалюк и Яна Заяц посвятили танец своим вторым половинкам. Тарас рассказал, что два года назад, на съемках клипа Димы Монатика, он встретил свою вторую половинку — стилиста Тину. Девушка пришла в зал поддержать возлюбленного.

Джайв пары вызвал восторг зала.

— Все, что я делаю, ради тебя, — сказал Тарас, завершив танец и обратившись к Тине. — Я люблю тебя и хочу, чтобы ты стала моей женой!

С этими словами Тарас надел на пальчик Тины колечко. Растроганная девушка не могла скрыть своего смущения.

— Но мне хотелось больше огня, — сказал Влад Яма, комментируя выступление пары.

— Хочу увидеть вас в финале с Олегом Винником, — призналась Надя Дорофеева.

— Мне ваш танец затмило ваше счастье, — воскликнул Григорий Чапкис.

Судьи поставили паре 32 балла.

Слава Каминская и Дмитрий Дикусар представили на паркете контемпорари.

— Дима стал для меня очень близким человеком, — призналась Слава.

— Я не смог прочитать ваш сюжет, — сказал Чапкис после выступления пары. — Контемпорари я не увидел.

— Это было откровенно и по-настоящему, — сказал Влад Яма.

— Танец был на пределе, — поддержал Влада Екатерина Кухар.

Судьи поставили паре 26 баллов.

Сергей Танчинец и Яна Цыбульская вышли на паркет в пасадобле под песню самого Сергея.

— Ваше тело не было слишком выразительно, — сказал Влад Яма.

Судьи поставили паре 28 баллов.

Олег Винник и Алена Шоптенко исполнили венский вальс. Танец Винник посвятил всем своим поклонницам. Артист признался, что первый раз влюбился, когда ему было 14 лет.

— Мне нравится, как вы совпадаете друг с другом, — признал Влад Яма. — Олег от тебя идет какая-то энергия.

— Мне не хватило разнообразия движений, — сказала Екатерина Кухар.

— Официально объявляю, что вступаю в армию волчиц, — неожиданно заявила Надя Дорофеева.

Судьи поставили паре 35 баллов.

— Я помню экстремальный поступок ради любимого человека, — рассказал «ФАКТАМ» Олег Винник. — Был случай, когда мы запускали фейерверк и пиротехническая ракета чуть не попала в мою девушку. Все вокруг растерялись, замерли: сейчас взорвется! А я, как бэтмен, накрыл эту ракету своим пальто и шарфом. Шарф прогорел, но никто не пострадал!

По результатам голосования судей лучшей оказалась пара Санты Димопулос и Макса Леонова — 37 баллов, худшей — Славы Каминской и Дмитрия Дикусара — 26 баллов.

Перед оглашением результатов зрительского голосования на паркете с новым хитом выступила Настя Каменских.

После зрительского голосования в зону риска попали две пары Alyona Alyona и Юрий Гурич, Слава Каминская и Дмитрий Дикусар. В проекте осталась пара Alyona Alona и Юрий. Слава не сдерживала слез разочарования.

— Не ожидала, — призналась певица. — Но жизнь на этом не заканчивается.

— Спасибо зрителям — для вас я танцевал и буду танцевать, — сказал, прощаясь, Дмитрий Дикусар. — Спасибо, что вы не равнодушны.

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