Алек Болдуин показал своего новорожденного сына (фото)

62-летний голливудский актер Алек Болдуин и его 36-летняя жена Хилария опубликовали в соцсетях ряд новых фотографий своего младшего сына Эдоардо Пау Лукаса, который родился 8 сентября. Родители называют его уменьшительным именем Эду.

На снимках отец держит крошечного малыша на руках. Хилария кормит младенца грудью. На некоторых фото Эду позирует сольно. Супруги показали также несколько семейных снимков, на которых также изображены их старшие дети — шестилетняя дочь Кармен и трое сыновей — пятилетний Рафаэль, четырехлетний Леонардо и двухлетний Ромео.

У Алека есть также 24-летняя дочь-модель Айрленд от первого брака с кинозвездой Ким Бэсинджер. На Хиларии Томас, инструкторе по йоге, актер женился в 2012 году.

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