Покинувшая «Танці з зірками» Слава Каминская оказалась на пикантном фото у внучки Витольда Фокина

После того, как в сети всплыла фотография внучки заместителя главы украинской делегации на переговорах в Минске Витольда Фокина с главой Офиса президента Андреем Ермаком, на страничке Маши Фокиной обнаружилось еще одно любопытное фото.

На этот раз не политическое, а пикантное. Так, на фото, датированное 2014 годом, попала покинувшая шоу «Танці з зірками» Слава Каминская, а также стриптизер. «Эх, заставлю Славу Каминскую танцевать», — так прокомментировала фото Фокина.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в третьем эфире четвертого сезона «Танці с зірками» («1+1») Слава Каминская и Дмитрий Дикусар представили контемпорари. Судьи поставили им 32 балла, пара покинула шоу.

Фото со странички Славы Каминской в Instagram.

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