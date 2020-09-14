Наталья Могилевская прокомментировала роман с миллионером

Популярная певица Наталья Могилевкая, которой приписали роман с миллионером Олегом Рыжовым, впервые прокомментировала их отношения и раскрыла правду о романе. Как и предполагалась, их связывают не трепетные романтические чувства, а совместный проект. Мифы о романе, который сама и спровоцировала, Наталья опровергла в Instagram.

«Прячьте носовые платки, сердечки и няшки, это просто мой друг… Мы пришли на UFW чтобы рассказать о нашем новом проекте, о котором, кстати, никто так и не написал», — раскрыла карты Наталья Могилевская.

Напомним, Наталья Могилевская предпочитает не афишировать личную жизнь. Она лишь говорит, что снова влюблена и счастлива, но имя своего избранника не называет.

Теме любви был посвящен третий эфир шоу «Танці з зірками». Актер Тарас Цымбалюк в прямом эфире сделал предложение руки и сердца своей девушке Тине.

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