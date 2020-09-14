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Шоу-бизнес

Звезда сериала «Дневники вампира» стала мамой во второй раз – роды длились 27,5 часов (фото)

10:36 14 сентября 2020
Клэр Холт

Популярная австралийская актриса Клэр Холт, исполнительница роли вампирши Ребекки Майклсон в сериалах «Дневники вампира» и «Первородные», известная также по фильму «Дрянные девчонки 2», стала мамой во второй раз. 32-летняя Кэрол родила девочку, которой дали имя Элла. Роды, как сообщила актриса, продлились 27,5 часов. Первое фото малышки Холт опубликовала в Instagram.

Холт с 2018 года замужем за управляющим агентства по продаже недвижимости Эндрю Джоблоном. Это ее второй брак. Первым мужем Холт был телепродюсер Мэттью Каплан.

У Клэр (которая в 2018 году перенесла выкидыш) и Эндрю имеется сын Джеймс, который родился 28 марта 2019 года. О своей новой беременности актриса объявила в апреле этого года. Не так давно женщина выражала обеспокоенность — сможет ли она сохранить душевное здоровье с двумя детьми на руках в разгар пандемии.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что жена Алека Болдуина Хилария родила пятого ребенка после двух выкидышей подряд.

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