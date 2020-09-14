Леся Никитюк в купальнике взбудоражила сеть пляжными фото

Популярная телеведущая Леся Никитюк, поразившая подписчиков длинными стройными ножками, радует новыми яркими снимками. Ведущая шоу «Хто зверху?» и «LeМаршрутка» отдыхает на море в Турции вместе с родителями. Как проводит время на Средиземноморском берегу Анталии, Леся делится в сети.

Одним из первых она опубликовала пикантное фото, на котором засветила подтянутую пятую точку. «Релакс», — коротко подписала Леся пикантный снимок.

Также она выгодно подчеркнула фигуру джинсовыми шортами и стильным белым топом.

На пляже Леся загорает в розовом бикини.

В историях Никитюк рассказала, что на отдыхе у нее разболелся зуб. Она не спала всю ночь, пришлось срочно искать стоматолога.

Ранее своей фигурой в купальнике похвасталась Настя Каменских. Но подписчики в комментариях посчитали снимок слишком откровенным.

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