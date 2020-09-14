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Шоу-бизнес

Ирина Шейк снялась полностью голой с огромной рыбой (фото)

11:00 14 сентября 2020
Ирина Шейк

Российская супермодель Ирина Шейк снялась полностью обнаженной в эффектной фотосессии. Смелый снимок был опубликован в Instagram, на странице знаменитого турецкого фэшн-фотографа Мерта Аласа. На черно-белом фото 34-летняя Ирина стоит спиной к камере, держа в руках огромную меч-рыбу. На ней нет никакой одежды — разве что маска для плавания.

Бывшая гражданская супруга актера Брэдли Купера, от которого она имеет трехлетнюю дочь Лею, получила массу комплиментов от пользователей сети, восторгавшихся ее фигурой и оригинальностью фото.

i r i n a #sunday

Публикация от Mert Alas (@mertalas)

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Ирина Шейк снялась в сексуальной рекламе с 18-летним сыном Элизабет Херли.


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