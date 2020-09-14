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Шоу-бизнес

Олег Винник за кулисами погладил партнершу ниже спины (видео)

11:38 14 сентября 2020
Олег Винник и Алена Шоптенко

Одна из самых популярных пар шоу «Танці з зірками» Олег Винник и Алена Шоптенко, которым досталось от хейтеров после второго эфира, взбудоражили сеть пикантным закулисным видео. В Instagram-сториз певец опубликовал видео, как обнимает и гладит партнершу по линии экстравагантного выреза от спины до ягодиц.

«Сегодня мы играем на струнах любви», — говорит Олег, прикасаясь к Шоптенко.

В оригинальном наряде Алена вышла на танец, открывающий эфир.

В третьем выпуске «Танці з зірками», посвященного теме любви, Винник и Шоптенко исполнили венский вальс.

Напомним, впервые вышедшая на паркет Оля Фреймут повздорила с судьей Екатериной Кухар, а актер Тарас Цымбалюк в прямом эфире сделал предложение любимой девушке. Шоу покинула пара Славы Каминской и Дмитрия Дикусара.

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