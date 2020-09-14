В четверг, 17 сентября, в украинский прокат выходят четыре новых фильма. Поклонники Джерарда Батлера смогут увидеть своего кумира в остросюжетной картине «Гренландия». Любителей британского кинематографа, а также музыки конца 70-х может заинтересовать лента «Махинаторы». На интеллектуалов рассчитан американский фильм «Былые привычки». А вот зрителям, которые предпочитают пощекотать себе нервы, подойдет новый ужастик «Антебеллум».

«Гренландия»

(12+, США, STX Films, фильм-катастрофа, боевик, бюджет — 34 миллиона долларов)

Ученые заявляют о том, что к Земле приближается комета, фрагменты которой обрушатся на нашу планету и уничтожат человечество. Спасутся только единицы, которым хватит места в специальных бункерах, построенных в Гренландии. Именно туда устремляется герой фильма, чтобы доставить в эти укрытия свою жену и сына… Снял картину американский режиссер Рик Роман Во, известный по боевику «Падение ангела». Ему понравилось тогда работать с Джерардом Батлером, и он пригласил актера сыграть в своем новом проекте. Батлер согласился. Для Джерарда «спасать семью» на экране — дело привычное. 50-летний шотландец снялся уже в добром десятке боевиков, которые неизменно пользуются успехом у зрителей. Его партнершей в «Гренландии» стала звезда Голливуда с бразильскими корнями Морена Баккарин, обладательница премии «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в популярном сериале «Родина». Она также хорошо известна поклонникам кинодилогии «Дэдпул». Выход фильма в прокат несколько раз переносился из-за пандемии COVID-19. В итоге «Гренландию» в августе успели показать в Бельгии, Франции и странах Скандинавии. В общей сложности картина пока собрала 11,5 миллиона долларов.

«Былые привычки»

(0+, США, Gravitas Ventures, мелодрама, комедия)

Главная героиня картины — начинающая писательница. Ее первый роман продается очень плохо. Издательство отменяет запланированный тур по продвижению книги. К тому же жених расторгает помолвку. В этот сложный период молодая женщина получает неожиданное приглашение от своего бывшего преподавателя приехать в университет, в котором она училась, с лекцией. Возвращение в альма-матер может стать переломным моментом в ее жизни. Фильм сняла Крис Рей, американская актриса, писательница, режиссер и сценарист. Критики считают, что «Былые привычки» содержат автобиографические моменты. Крис была замужем за кинематографистом Джо Сванбергом. У них двое детей. В марте 2020 года супруги развелись. Работа над фильмом велась как раз в этот сложный для Рей период. Картина относится к разряду так называемого независимого кино. Она была очень хорошо встречена в США. Сайт рецензий Rotten Tomatoes указывает, что фильм получил 91% одобрительных отзывов. Главную роль исполнила Гиллиан Джейкобс («Душа компании»).

«Махинаторы»

(12+, Великобритания, Schemers Film, криминальная драма, комедия)

Действие картины происходит в Шотландии в конце 70-х начала 80-х годов прошлого века. Главный герой — молодой футболист, который пытается произвести впечатление на девушку. Для этого нужны деньги. Травма перечеркивает его карьеру. Он начинает играть на скачках, но только увязает все больше в долгах. Тогда вместе с двумя приятелями герой бросается с головой в шоу-бизнес. Троица занимается организацией концертов в родном городе Данди. Их цель — привезти туда крутую рок-группу Iron Maiden. Однако их смелая затея все больше становится похожа на аферу… «Махинаторы» стали режиссерским дебютом британца Дэйва Маклина. Главную роль исполнил тоже новичок, шотландский актер Конор Берри. Главная женская роль досталась британской певице и актрисе Таре Ли (сериал «Крах»).

«Антебеллум»

(16+, США, Lionsgate, фильм ужасов, бюджет — 14,6 миллиона долларов)

Успешная писательница оказалась в ловушке времени. Она не может вырваться из периода, известного в истории США как время «Подземной железной дороги». Так называлась тайная система, в которую входили люди, помогавшие темнокожим рабам Юга бежать на Север и обретать там свободу. Сняли картину режиссеры Джерард Буш и Кристофер Ренц по собственному сценарию. Это их первый полнометражный фильм. Прокат «Антебеллума» в США был запланирован в апреле, но помешала пандемия COVID-19. Премьеру перенесли сначала на август, а затем на сентябрь.

О том, какие фильмы вышли в украинский прокат на минувшей неделе, читайте тут.

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