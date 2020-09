Модель проболталась о том, как шутила королева Елизавета II на свадьбе своей внучки (фото)

Британская модель и певица Пикси Гелдоф, дочь знаменитого ирландского певца Боба Гелдофа, выболтала ранее неизвестные подробности свадьбы внучки королевы Елизаветы II — принцессы Евгении, которая в октябре 2018 года вышла замуж за простолюдина Джека Бруксбэнка. Пышная, транслировавшаяся по телевидению свадьба младшей дочери среднего сына Ее Величества принца Эндрю (в отличие от недавнего скромного бракосочетания старшей сестры Евгении — принцессы Беатрис) состоялась в Виндзоре.

Венчание прошло в часовне святого Георгия в Виндзорском замке. Потом новобрачные проехали в карете по улицам Виндзора, приветствуя толпу. После чего присоединились к гостям и родственникам в королевском Виндзорском замке, где был дан дневной прием.

На церковной церемонии присутствовали около 850 гостей. В том числе знаменитости — Наоми Кэмпбелл, Лив Тайлер, Робби Уильямс, Кейт Мосс, Деми Мур и многие другие.

По словам 29-летней Пикси, которая дала интервью подкасту What Were You Thinking?, беседуя с дизайнером Генри Холландом, королева была в отличном расположении духа и вовсю шутила с гостями. «Она ходила вокруг и говорила нечто вроде: „Ну, это замечательно, что у меня достаточно большой дом для того, чтобы вместить всех этих гостей“. Она была в очень веселом настроении. И была забавной. И давала понять: „Добро пожаловать ко мне в гости“», — рассказала Гелдоф.

Кроме того, Пикси призналась, что на королевском приеме с ней приключился конфуз: она упала. Но, как подчеркнула модель, пьяной она не была.

Как пишет издание, Daily Star, Пикси рискует вызвать гнев королевской семьи, раскрыв подробности, не предназначенные для широкой публики. Обычно личные беседы с Ее Величеством не подлежат разглашению.



Пикси Гелдоф с мужем-музыкантом Джорджем Барнеттом на свадьбе принцессы Евгении. Фото James Gourley/Rex





Королева Британии известна своим чувством юмора. Так, ранее «ФАКТЫ» писали об остроумном ответе Елизаветы не узнавшим ее американским туристам.

