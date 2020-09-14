Жена Павла Зиброва переболела коронавирусом

Популярный певец Павел Зибров, который проводит карантин на даче и занимается садом-огородом, рассказал, что его жена Марина переболела коронавирусом. При чем, сама она об этом даже не подозревала. Положительный результат теста на антитела к COVID-19 очень удивил Зибровых.

«У меня Марина Владимировна давным-давно, говорят, переболела. Она даже и не знала, что это был коронавирус. А потом узнали, что антитела у нее растут. Второй раз, через месяц-полтора, мы сдали, и у нее еще растут антитела», — поделился Зибров в интервью Кате Осадчей в «Светской жизни».

Народный артист говорит, что теперь они чувствуют себя спокойней. Ведь Марина уже не находится в зоне риска. По словам Зиброва, его болезнь не коснулась.

Супруги считают, что в период карантина стоит придерживаться необходимых мер безопасности и минимизировать риски. По этой причине они отказались от летнего отдыха на курортах.

«Береженого бог бережет, поэтому мы никуда не едем. Немножко опасаемся Египта и Турции, потому что некоторые наши знакомые приехали и привезли с собой», — сказал Зибров.

Напомним, многие звезды шоу-бизнеса подхватили коронавирус. Владимир Остапчук признался, что у него была высокая температура, так плохо он себя не чувствовал никогда в жизни. Сейчас ему стало легче, долечивает воспаление легких дома. Из-за болезни телеведущий перенес свадьбу.

Также Камалия сообщила, что она с мужем и детьми заболели коронавирусом.

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